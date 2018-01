Warriors têm trabalho, mas seguram os Bucks e vencem a 11ª seguida fora de casa

Receber a visita dos Warriors tem sido um pesadelo para times da NBA. Nesta sexta-feira, foi a vez do Milwaukee Bucks ser o anfitrião contra o Golden State e levar a pior. Sem Stephen Curry, se recuperando de nova torção no tornozelo, os atuais campeões tiveram trabalho diante de Giannis Antetokounmpo & Cia, mas contaram com grande atuações de Kevin Durant e Draymond Green para vencerem por 108 a 94 - a 11ª vitória consecutiva dos Warriors fora de casa.





Durant foi o cestinha da partida, com 26 pontos, e ainda contribuiu com outros seis rebotes e seis assistências. Green também fez de tudo um pouco e terminou com 21 pontos, 10 rebotes e sete assistências. Nos Bucks, o grego Giannis liderou com 23 pontos e Eric Bledsoe ajudou na arracanda do segundo tempo, com 21. Os dois, porém, não foram capazes de evitar a derrota.





Mais consistente, o Golden State teve controle de boa parte da partida. Porém, mesmo tendo ido para o intervalo com 14 pontos de desvantagem (63 a 49), o Milwaukee mostrou poder de reação no terceiro período, tirou a diferença e chegou a estar vencendo 84 a 80 no início do último quarto. No entanto, com Durant e Green embalados, os Warriors voltaram a se impor na reta final, retomaram a frente rapidamente e caminharam para a vitória por 108 a 94.





Campanhas

Bucks: 22v, 19d (7º do Leste)

Warriors: 34v, 9d (1º do Oeste)





Próximos jogos

Bucks: contra o Heat, domingo (14/01), em Miami

Warriors: contra os Raptors, sábado (13/01), em Toronto





Wolves engatam a quarta





Em boa fase, o Minnesota Timberwolves recebeu o New York Knicks e venceu a quarta partida seguida: 118 a 108. O pivô Karl-Anthony Towns foi novamente o principal destaque dos Wolves, com 23 pontos, 15 rebotes e nove assistências. Nos Knicks, o veterano armador Jarrett Jack liderou com 18 pontos e oito assistências.





Campanhas

Wolves: 28v, 16d (4º do Oeste)

Knicks: 19v, 23d (10º do Leste)





Próximos jogos

Wolves: contra os Blazers, domingo (14/01), em Minnesota

Knicks: contra os Pelicans, domingo (14/01), em Nova York





Pelicans vencem os Blazers





Na volta de Anthony Davis, o New Orleans Pelicans se impôs em casa e superou o Portland Trail Blazers por 119 a 113. O "monocelha" foi o cestinha da partida, com 36 pontos, além de nove rebotes. DeMarcus Cousins somou outros 24 pontos e 19 rebotes pelos Pelicans. Nos Blazers, CJ McCollum e Damian Lillard anotaram 23 pontos cada.





Campanhas

Pelicans: 21v, 20d (8º do Oeste)

Blazers: 22v, 20d (5º do Oeste)





Próximos jogos

Pelicans: contra os Knicks, domingo (14/01), em Nova York

Blazers: contra os Wolves, domingo (14/01), em Minnesota





Globo Esporte