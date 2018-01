Williams confirma russo no lugar de Massa em 2018; Kubica será piloto reserva

A Williams confirmou o que já era especulado e anunciou a contratação do russo Sergey Sirotkin para a temporada 2018, no lugar de Felipe Massa. O piloto de 22 anos, que venceu a disputa pela vaga contra Robert Kubica após impressionar o time pelo seu desempenho no teste de pneus de Abu Dhabi, se junta a Lance Stroll na escuderia britânica, fazendo da Williams a equipe com a dupla mais jovem do grid. Ao que tudo indica, Sergey chega com um contrato de vários anos, além de ter trazido uma verba estimada em 15 milhões de Euros (cerca de R$ 58 milhões).





- Dizer que estou feliz e orgulhoso de me juntar à Williams é pouco. Tive que ralar muito para chegar até aqui. Estou muito feliz e grato a todos os envolvidos. O resultado de esforços combinados me ajudaram a realizar o meu sonho. Posso garantir ao time que podem confiar em mim para desempenhar o trabalho da melhor forma - afirma Sergey





Sirotkin chega a Williams como membro do programa de pilotos SMP. Em 2015, o jovem competiu na F2 e terminou o campeonato em terceiro, a posição mais alta de um novato naquele ano. Em 2016, passou a integrar a equipe Renault como piloto de testes. Em paralelo, competia em sua segunda temporada na F2, terminando em terceiro novamente. Em 2017, pela Renault, participou de seis treinos livres e dois dias de testes no meio da temporada.





O diretor técnico do time, Paddy Lowe, que se juntou ao time em 2017, explicou a decisão que culminou com a contratação do piloto russo.





- Nós conduzimos um processo rigoroso e exaustivo para avaliar os pilotos. No fim das contas, Sergey impressionou o time com o seu talento, ritmo, feedback técnico e ética, tanto na fábrica quanto na pista, em Abu Dhabi.





Mesmo sendo preterido à vaga, Kubica ganhou a oportunidade de trabalhar com a Williams na função de piloto reserva e de desenvolvimento. Assim, o polonês participará da pré-temporada em Barcelona, além dos testes realizados no meio do ano. Com a imaturidade da dupla atual, é natural que o papel de Robert na equipe tenha uma importância maior no desenvolvimento do FW-41. Além disso, a contratação dele serve para deixar a principal patrocinadora do time mais feliz, já que a marca de bebidas Martini requisita que pelo menos um dos pilotos da equipe tenha mais que 25 anos.





- Estou feliz em anunciar que Robert se junta à Williams como piloto reserva e de desenvolvimento para 2018. Todo nós na Williams estamos impressionados pelo que ele conquistou. Estamos ansiosos para continuar nosso relacionamento com ele, trabalhando juntos ao longo desta temporada - afirma Claire Williams, chefe do time.





Com a novela em torno da decisão da dupla, a Williams foi o último time a anunciar seus pilotos. Por bastante tempo, a contratação de Kubica era dada como certa, mas a equipe deixou claro que só tomaria uma decisão após aos testes de Abu Dahbi, realizados logo após ao termino da temporada. Na ocasião, o russo teria impressionado o time com seu desempenho.





