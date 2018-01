Willian faz golaço, Hazard marca dois, e Chelsea vence a primeira em 2018

Aleluia. Depois de cinco empates seguidos e nenhum triunfo em 2018, o Chelsea conseguiu finalmente vencer neste ano. E com propriedade: 4 a 0 sobre Brighton, fora de casa. Willian, com um golaço e uma assistência, e Hazard, que balançou as redes duas vezes, foram os destaques dos Blues. Moses completou o marcador.





Com o resultado, o Chelsea chegou aos 50 pontos e roubou o 3º lugar do Liverpool, que ainda joga na rodada – pega o Swansea na segunda-feira. Já o Brighton, que só ganhou um jogo dos últimos 13 compromissos no Campeonato Inglês, segue com 23 pontos, bem próximo da zona de rebaixamento. Confira aqui a tabela atualizada da Premier League.





Disposto a acabar com um jejum de vitórias que vinha desde o dia 30 de dezembro (5 a 0 sobre o Stoke), o Chelsea começou a mil por hora. Logo aos três, Hazard abriu o placar. Aos sete, a pintura: após linda tabelinha com Batshuayi e Hazard, Willian recebeu de calcanhar de Batshuayi e, com um forte chute de perna direita, estufou a rede. Golaço do brasileiro.





A vantagem precoce deixou o Chelsea mais relaxado na partida. O Brighton, na base da empolgação, tentava descontar, mas esbarrava na grande atuação de Caballero, que fez boas defesas – quando não fazia, a trave salvava como numa cabeçada de Propper. Se atrás as coisas iam bem, na frente também. Aos 32, Willian tocou para Hazard que carregou a bola sem marcação e, ao entrar na área, bateu sem chances para Ryan. No fim, Moses fez o quarto após lindo lançamento de Musonda, que havia entrado no lugar de Willian, e fechou o caixão de vez do Brighton.





Hazard deixou o gramado logo após o apito final, tirou a camisa e deu para um garotinho que estava com um cartaz pedindo o uniforme do belga. Atitude bonita do craque dos Blues.





Globo Esporte