Após confusão no Ba-Vi, Vinícius presta queixa contra cinco jogadores do Vitória

O Ba-Vi, literalmente, virou caso de polícia. Após as cenas de agressão no Barradão, na tarde deste domingo, o meia Vinícius foi à Central de Flagrantes, em Salvador, para registrar um boletim de ocorrência pelo acontecido. O jogador do Bahia prestou queixa contra cinco atletas do Vitória. Foram eles: Fernando Miguel, Kanu, Yago e Denílson, por agressão, além de Neílton, por ameaça.





O jogador esteve acompanhado do vice-presidente do clube, Vitor Ferraz. Após a realização do boletim de ocorrência, Vinícius foi encaminhado para realizar o exame de corpo de delito.





O tumulto foi iniciado durante a comemoração do gol de Vinícius, que empatava o clássico em 1 a 1. O GloboEsporte.com detalhou as ações dos personagens envolvidos na briga. Confira quadro a quadro o que cada um fez minutos antes do árbitro Jailson Macêdo Freitas expulsar sete atletas.





Globo Esporte