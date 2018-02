Após goleada para Watford, diretoria do Chelsea decide manter Conte

Após o Chelsea ser goleado por 4 a 1 pelo Watford, nesta segunda-feira, o treinador Antonio Conte afirmou que não estar preocupado com uma demissão e que não seria um problema se "amanhã" não fosse mais treinador do clube. E, pelo menos por enquanto, o italiano está garantido no cargo. Segundo a BBC, a diretoria do Chelsea não vê a necessidade de uma mudança no momento diante do fato do time estar entre os quatro primeiros do Inglês e na disputa da Liga dos Campeões e Copa da Inglaterra.





Jornais da Inglaterra e da Espanha citam Luis Enrique, ex-treinador do Barcelona, como o nome mais cotado para assumir o comando do Chelsea. O diário "Sport" publicou que o espanhol estaria "a um passo" de ser contratado pelo clube inglês.





O Chelsea sofreu três derrotas nos últimos quatro jogos e está em quarto lugar no Campeonato Inglês, a 19 pontos do líder Manchester City.





- Não estou preocupado com o meu emprego. Eu trabalho todo dia e dou 120%. Se isso é suficiente, tudo bem. Se não for, o clube deve tomar uma decisão diferente. Em cada entrevista coletiva eu sou perguntado se estou preocupado (com a demissão). Não estou preocupado. Amanhã é um outro dia. Eu posso ser o treinador do Chelsea ou não. Qual é problema? Minha consciência está limpa - afirmou Conte após a derrota para o Watford.





