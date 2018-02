Após reunião na Arena, Grêmio encaminha venda de Arthur ao Barcelona

(Foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio)









A investida do Barcelona em solo gaúcho para fechar a contratação de Arthur surtiu efeito. Em reunião realizada na Arena nesta segunda-feira, com o secretário técnico Robert Fernández e o representante do Barça no Brasil, André Cury, a diretoria gremista encaminhou a venda do volante ao clube catalão, após um acerto com o jogador. No negócio acordado, o jogador deixa o Tricolor apenas em janeiro de 2019 e deve ser concretizado nesta terça-feira.





De acordo com o que o GloboEsporte.com apurou, a negociação foi fechada em 40 milhões de euros (R$ 160 milhões), com 60% desta quantia destinada ao Tricolor, o equivalente a 24 milhões de euros (R$ 96 milhões). Com o acerto já afinado, a negociação depende de burocracias, da realização de exames médicos e das assinaturas dos termos e dos contratos entre todas as partes para ser oficializada.





A informação foi confirmada por um integrante da diretoria gremista. Além dos representantes do Barcelona, estiveram presentes no encontro: o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, o executivo André Zanotta e o advogado Gabriel Vieira.





Em conversas desde janeiro, quando ocorreu a primeira reunião com o Grêmio, o Barça já havia chegado a um acordo com o volante nos últimos dias. No domingo, Fernández se reuniu com o empresário de Arthur, Jorge Machado.





Negócios à parte, Arthur segue fora de combate pelo Grêmio desde que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo, na final da Libertadores, em dezembro passado. O volante já treina com bola há alguns dias, mas ainda não está 100% e deve ser opção de Renato no banco nesta quarta-feira, às 22h, contra o Independiente, na Arena, pelo jogo da volta da Recopa Sul-Americana.





Globo Esporte