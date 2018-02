Após temporal no Rio de Janeiro, torres de iluminação desabam na Ilha do Urubu

Após o temporal ocorrido no Rio de Janeiro na madrugada de quarta para quinta, a Ilha do Urubu amanheceu com dois postes a menos. As torres de iluminação nos setores norte/oeste e sul/oeste desabaram no gramado. A forte chuva na cidade vitimou três pessoas e chegou a destruir parte da ciclovia Tim Maia, em São Conrado.





O estrago no estádio utilizado pelo Flamengo só não foi maior pelo fato da queda não ter ocorrido sobre as arquibancadas. Ninguém ficou ferido. Uma equipe especializada ainda avalia danos e prejuízos.





O próximo compromisso para acontecer no estádio está marcado para o dia 28 deste mês, na estreia na Libertadores, contra o River Plate-ARG, de portões fechados.





Confira a nota divulgada pelo Flamengo:





O Clube de Regatas do Flamengo informa que duas torres de iluminação do estádio Ilha do Urubu caíram na madrugada desta quinta-feira, em função das fortes chuvas e ventos que atingiram a cidade do Rio de Janeiro. As torres estavam localizadas entre as arquibancadas dos setores Oeste e Norte e Oeste e Sul. Não houve feridos no incidente e equipes do Flamengo estão no local para avaliar a situação. Ao longo do dia atualizaremos as informações.





Globo Esporte