Atletas do São Paulo conversam com diretores, assumem responsabilidade e isentam Dorival

Os jogadores do São Paulo apoiam a permanência do técnico Dorival Júnior. No último domingo houve sinalizações públicas, com entrevistas em defesa do comandante, e internas neste sentido.





No vestiário depois do empate sem gols com a Ferroviária, atletas do Tricolor conversaram com os dirigentes e assumiram a responsabilidade pelo momento. Eles pediram para que Dorival não fosse culpado pela fase ruim.





Os dirigentes do São Paulo escutaram e entenderam a sinalização dos atletas. Essa conversa, no entanto, não foi ensaiada nem realizada em conjunto somente por líderes do grupo.





Ocorreu de forma espontânea e partiu de diferentes jogadores durante o jantar nos vestiários do Morumbi – neste ano, por uma determinação do clube, os atletas estão se alimentando logo após as partidas no próprio estádio.





Ou seja, assim como foi dito nos microfones, os atletas do São Paulo entendem que eles são os responsáveis pela atual situação. O time não vence há três rodadas (duas derrotas e um empate).





Apesar da pressão, Dorival está mantido no cargo para o jogo de quarta-feira, contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil.





Houve nesta segunda uma reunião do departamento de futebol e do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, para discutir aspectos do trabalho de Dorival. O cargo do comandante, no entanto, não foi colocado em discussão.





