Atrás de um goleiro, Real Madrid monitora Alisson, informa jornal espanhol

(Foto: Alberto Lingria/Reuters)

Atrás de um nome para o gol, o Real Madrid está monitorando Alisson, informa nesta quinta-feira o jornal espanhol "Mundo Deportivo". O brasileiro é um dos destaques da Roma na temporada e, recentemente, o diário madrilenho "Marca" noticiou que ele é um potencial reforço para gigantes europeus após o Mundial da Rússia, em meio a nomes badalados como De Gea, Courtois e Donnarumma.





O Real não está satisfeito com Keylor Navas e Kiko Casilla, os atuais nomes do elenco para a posição, e, de acordo com o jornal, os nomes que mais agradam a diretoria são De Gea, do Manchester United, e Courtois, do Chelsea. Acontece que eles são caros, e o presidente Florentino Pérez pretende gastar com homens de frente. Por exemplo, por nomes como Harry Kane, Hazard ou até mesmo Neymar.





Alisson, por sua vez, trocou o Internacional pela Roma em 2016 a um custo baixo - € 7,5 milhões (R$ 30 milhões) - e não teria o mesmo custo de nomes como De Gea ou Courtois. Titular na Seleção de Tite, o goleiro brasileiro é alvo de muitos elogios do jornal espanhol.





- Nesta análise de mercado, Alisson Becker se destaca pela relação imbatível entre preço e qualidade. Ele é um goleiro moderno que joga bem com seus pés, muito ágil, com grande personalidade E que impressionou os olheiros de vários clubes importantes na Europa, não só o Real Madrid. Os agentes de confiança de Florentino Pérez pediram ao presidente e a José Ángel Sánchez que analisassem a trajetória de Alisson Becker antes de pagar uma fortuna por um goleiro. Os técnicos do Real Madrid estão nele - diz o jornal.





