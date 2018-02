Bobsled é a modalidade preferida dos brasileiros nos Jogos Olímpicos de Inverno

(Foto: Getty Images)









Os Jogos Olímpicos de Inverno em PyeongChang despertam histórias e curiosidades sobre várias modalidades. Cada país, dependendo de sua tradição, tem apreço por um esporte diferente. E os que não tem histórico de praticas na neve, como o Brasil e os países africanos, o que curtem?





O Google levantou dados sobre as modalidades mais transmitidas no Youtube em cada lugar nos últimos 12 meses. Países como Estados Unidos e Canadá não surpreenderam no resultado. O hóquei no gelo é o esporte predileto dos americanos. Na sede da Copa 2018, o hóquei, esporte tradicional na Rússia, aparece em destaque também.





O Brasil tem mais apreciação pelo esporte do filme "Jamaica abaixo de zero", o bobsled. Nossos vizinhos uruguaios, argentinos e paraguaios são parecidos.





No país que recebe os Jogos Olímpicos de Inverno, a patinação de velocidade aparece como a favorita e na Coreia do Norte, a patinação artística é a predileta.





No Reino Unido e na Austrália, o snowboard apareceu como o mais querido. O curling, que fez muito sucesso no Brasil nos últimos Jogos Olímpicos de Inverno, é o predileto em vários países africanos, como Mali e Líbia.





Os Jogos de Inverno de PyeongChang vão até o dia 25 de fevereiro.





Globo Esporte