Bota confirma que "chororô" de Vinícius Jr. motivou veto à final no Nilton Santos

O Botafogo confirmou, na manhã desta terça-feira, que não vai liberar o Estádio Nilton Santos para a final da Taça Guanabara, entre Flamengo e Boavista. O clube divulgou nota oficial apresentando seus motivos.





O gesto de "chororô" de Vinícius Júnior na comemoração do terceiro gol do Flamengo, no clássico do último sábado, foi a justificativa do Botafogo para vetar o jogo em seu estádio. Segundo o clube, não pesou a questão financeira.





Com o Maracanã voltado para shows durante o mês, a tendência é que a partida, marcada para as 17h (de Brasília) do próximo domingo seja disputada no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Flamengo acompanha o desdobramento, mas pouco pode fazer. Por sorteio, o mandante é o Boavista.





Confira a nota na íntegra





O Botafogo de Futebol e Regatas informa que a final da Taça Guanabara, entre Boavista e Flamengo, não será realizada no Estádio Nilton Santos. Cabe esclarecer que:





1 - A decisão de não haver o jogo não foi motivada pelo valor estabelecido no Arbitral. O valor havia sido decidido e aprovado por todos os Clubes presentes, inclusive o Botafogo;





2 - A decisão foi tomada unicamente em função da comemoração de gol do atleta adversário, praticando - no entendimento dos botafoguenses - desrespeito à Instituição Botafogo, que é representada pelos seus atletas, sócios e torcedores;









3 - Passaram-se os dias e até hoje não houve uma manifestação, quer do jogador, quer do clube, se retratando do episódio. Pelo contrário, repercute ainda mais o gesto;





4 - Este jogador é empregado do clube adversário e, como tal, deve respeitar a ética profissional.





5 - O fato deve ser analisado muito bem. Um ato deste tipo pode provocar a violência entre os jogadores e torcedores. Queremos a paz e o respeito dentro e fora de campo.





Federação diz que Botafogo não pode se apequenar





Em nota, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro afirmou que vai tentar mudar a posição do Botafogo e disse que o clube "não pode se apequenar diante de uma irreverência isolada de um jovem atleta".





Confira a nota da Ferj





A Federação de Futebol do Rio de Janeiro soube informalmente do posicionamento atribuído ao Botafogo, mas acredita que os passos serão revistos. O que será uma medida sensata para o próprio clube, que não pode se apequenar diante de uma irreverência isolada de um jovem atleta, no auge da emoção de um gol e irreverência que certamente não parece representar a postura do Clube de Regatas Flamengo, principalmente num momento em que os presidentes e as instituições estão em fase de entendimento.





Imaginação diversa não condiz com as tradições desses clubes e atinge o Botafogo, o Flamengo, o campeonato e os torcedores, já tão distantes dos estádios.





