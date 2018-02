Campeonato Paulista de Motovelocidade 2018 está com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para as primeiras duas etapas do Campeonato Paulista de Motovelocidade 2018, que serão realizadas no final de semana dos dias 17 e 18 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Os pilotos interessados têm até o dia 15 de fevereiro, quarta-feira, para confirmar a participação na abertura do Estadual. As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site goo.gl/GmepDM . Após acessar o endereço eletrônico, o participante irá escolher a categoria desejada, preencher o cadastro e definir a forma de pagamento, que poderá ser em até 10 vezes no cartão de crédito.