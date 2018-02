COI endurece ainda mais com a Aiba e pode tirar o boxe de Tóquio 2020

No fim de janeiro, o Comitê Olímpico Internacional suspendeu o apoio financeiro à Federação Internacional de Boxe (Aiba) depois que a entidade promoveu Gafur Rakhimov ao cargo de presidente interino. Ao fim do Executive Board, realizado em PeyongChang, na Coreia do Sul, palco da Olimpíada de Inverno, o presidente Thomas Bach foi ainda mais duro e ameaçou tirar o boxe dos Jogos de Tóquio 2020. Segundo ele, o COI se reserva ao direito de tomar essa decisão, se for necessário.





- Estamos preocupados com a situação lá. Recebemos relatórios da nossa direção e diante disso o COI suspendeu o repasse de pagamentos à Aiba, está congelando os contatos com a entidade e se reserva ao direito de suspender o boxe dos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires 2018 e também dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020 - disse Bach. O COI agora espera um novo relatório da Aiba até o dia 30 de abril.





Segundo autoridades dos Estados Unidos, Gafur Rakhimov já cometeu crimes de extorsão e roubo de carros, além de ser um dos nomes envolvidos no comércio de heroína. Ele é descrito como um dos principais criminosos do Uzbequistão e também já esteve na lista das pessoas mais procuradas pela Interpol, antes de ser removido em setembro. O COI declarou estar "extremamente preocupado" com a governança dentro da instituição.





O COI estava aguardando que a Aiba adotasse algumas medidas para cumprir os requerimentos exigidos em dezembro. No ano passado, o COI exigiu que a Aiba cumprisse uma série de requerimentos, especialmente nos setores de governança, assuntos financeiros, antidoping e arbitragem. A Comissão de Ética do COI apresentou um relatório durante o segundo dia do Executive Board em PyeongChang.





Olimpíada da Juventude de 2022 será na África





Thomas Bach também anunciou que os Jogos Olímpicos da Juventude de 2022 serão no continente africano. No entanto, o COI ainda abrirá uma votação para decidir os candidatos à sede do evento.





