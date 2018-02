Com gol e assistência do zagueiro Jardel, Benfica vence e volta a ser líder provisório

(Foto: Pedro Fiuza / NurPhoto)









O Benfica goleou o Boavista neste sábado por 4 a 0, pela 23ª rodada do Campeonato Português, com gol e assistência de brasileiro. Mas o protagonista não foi Jonas, e sim o zagueiro e capitão Jardel. Com o triunfo, o time comandado por Rui Vitória chegou aos 56 pontos e assumiu mais uma vez a liderança provisória do torneio, assim como aconteceu no fim de semana passado. Com um pontinho a menos, o Porto ainda joga no domingo, contra o Rio Ave, e retomará a ponta em caso de empate ou vitória.





Jardel, que é pouco conhecido no Brasil e tem 31 anos, deu bom passe de cabeça para Rúben Dias abrir o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio. E ele próprio ampliou aos 43, subindo mais alto que a zaga adversária para cabecear, também em escanteio.





Jonas passou em branco, mas participou do terceiro gol. O cruzamento era para ele, mas a defesa do Boavista se atrapalhou e Nuno Henrique fez contra, aos 33 minutos do segundo tempo. E Raul Jiménez fechou o placar nos acréscimos, após receber de André Almeida.





Globo Esporte