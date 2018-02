Com gol polêmico e lei do ex, Corinthians perde de virada para o Santo André

A sequência de quatro vitórias do Corinthians foi encerrada nesta sexta-feira pré-Carnaval, com uma derrota por 2 a 1 diante do Santo André, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Rodriguinho abriu o placar para o Timão no primeiro tempo, mas, no segundo, o ex-palmeirense Tinga empatou com um golaço de fora da área e Lincom (33 anos) virou aos 35, de cabeça. Vale lembrar que, no Paulistão do ano passado, só o Santo André venceu o Corinthians com seus titulares (a Ferroviária venceu os reservas do Timão), e jogando em Itaquera.





Lincom, autor do gol da virada do Santo André, teve passagem apagadíssima pelo Corinthians em 2015. Vindo do Bragantino, teve poucas chances no time campeão brasileiro comandado por Tite. Jogou só três vezes e não balançou a rede nenhuma vez. Os corintianos reclamaram impedimento de Lincom no lance do gol - ele recebe livre no meio da área o cruzamento que vem da direita de Dudu Vieira. Na opinião do comentarista Wagner Vilaron, do canal Premiere, Lincom estava impedido no lance.





O técnico do Corinthians se irritou com uma pergunta na entrevista coletiva sobre a possibilidade de cancelar a folga dos jogadores durante o Carnaval.





O zagueiro Balbuena se irritou ao ser questionado sobre Palmeiras, e o meia Marquinhos Gabriel não descartou um retorno ao Santos.





Depois da derrota, o técnico Fábio Carille admitiu que o Corinthians está avaliando o retorno do volante Ralf, que está livre no mercado.





O Corinthians dominou a etapa inicial, principalmente com boas jogadas pelas laterais e as entradas de Rodriguinho nos espaços abertos por Júnior Dutra. O Timão abriu o placar assim, aos 38, em contra-ataque puxado por Clayson. Ele levou até a linha de fundo e cruzou para trás (Júnior Dutra puxou a marcaçao para dentro). Rodriguinho apareceu na área (como pede Fábio Carille) e chapou para dentro. O Timão teve ótima chance para ampliar no último lance, mas o chute de Fagner à queima-roupa parou em Neneca.





O Santo André voltou melhor na etapa final. Aos 3, Lincom marcou, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento. Aos 10, o ex-palmeirense Tinga empatou em chute de fora da área - recebeu sem marcação e teve calma para ajeitar e chutar, à frente da zaga corintiana. Carille mexeu no time e colocou Marquinhos Gabriel e Lucca nos lugares de Clayson e Romero. Mas o Timão continuou demonstrando pouca criatividade (Jadson esteve apagado) e acabou levando a virada aos 35, com Lincom, de cabeça, após escanteio da direita. No fim, Carille ainda trocou Gabriel por Emerson Sheik. Nada mudou.





O Corinthians ainda lidera com folga o Grupo A - tem 12 pontos, cinco a mais do que Bragantino e Ituano. Já o Santo André tem sete e é terceiro no Grupo B, o do São Paulo. Na próxima rodada, os dois times jogam na quarta-feira. O Santo André encara a Ferroviária em Araraquara, às 19h30. Já o Timão joga em casa contra o São Bento, às 21h45.

Globo Esporte