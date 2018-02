Com gol solitário de Kieza, Botafogo vence a Cabofriense e fica entre os líderes do grupo

O Botafogo dominou, criou boas chances, mas graças ao gol solitário de Kieza logo no começo do jogo derrotou a Cabofriense por 1 a 0, na noite deste domingo, no estádio NIlton Santos. Boa parte da dificuldade alvinegra teve um responsável: o goleiro George, que fez pelo menos três defesas difíceis no segundo tempo.





Em um dos últimos lances do jogo, os jogadores da Cabofriense reclamaram de um toque de mão de Igor Rabello, na altura da meia-lua. O árbitro nada marcou e pelo posicionamento do zagueiro, não foi possível dizer se teria sido dentro ou fora na área.





Kieza chegou ao seu terceiro gol nos últimos três jogos pelo Botafogo. Ele recebeu um cruzamento de Rodrigo Pimpão pela esquerda, onde aconteceu boa parte das jogadas do time na etapa incial.





O goleiro da Cabofriense garantiu o placar apertado ao fazer boas defesas, principalmente no segundo tempo. Defendeu um chute forte de Leo Valencia, uma cabeçada à queima-roupa de Igor Rabello e, no fim, um chute de perto de Luiz Ricardo.





Com o resultado, o Botafogo é um dos quatro times do Grupo C da Taça Rio com seis pontos em dois jogos - Flu, Portuguesa e Boavista completam o grupo de líderes. Na classificação geral o Alvinegro chega aos 15 pontos e fica na zona de classificação para possível vaga de espera na semifinal. A Cabofriense segue sem marcar pontos no Grupo A.





Globo Esporte