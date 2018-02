Com Harden voando, Rockets seguram os Timberwolves e vencem a nona seguida

É bom os atuais campeões, Warriors, colocarem as "barbas de molho". Na verdade, é melhor ficarem atentos ao "Barba". Sob o comando de James Harden, os Rockets vêm mostrando que estão prontos para desafiar o domínio do Golden State no Oeste. Nesta terça-feira (madrugada de quarta no Brasil), o Houston foi até Minnesota encarar os Timberwolves e, com mais uma atuação gigantesca do barbudo, conquistou a nona vitória seguida na temporada: 128 a 108.





Com o resultado, os Rockets se mantêm na cola dos Warriors na disputa pela liderança da Conferência. São 43 vitórias e 13 derrotas para o Houston - apenas um triunfo a menos que o Golden State (44-13). Derrotados nesta terça, os Wolves aparecem na quarta colocação, com 35-25.





Diante de adversário complicado, os Rockets tiveram trabalho. Principalmente para conter o pivô Karl-Anthony Towns, que liderou os Timberwolves com 35 pontos e 12 rebotes. Ainda assim, James Harden e as bolas de três fizeram a diferença para o Houston, que cresceu na reta final e garantiu a vitória.





Harden terminou o jogo com 34 pontos - 18 deles em bolas de três - e 13 assistências. Ryan Anderson colocou outras seis bolas de três e terminou com 21. Clint Capela somou outros 14 e Chris Paul e Eric Gordon anotaram 13 pontos cada, fechando a boa atuação ofensiva dos Rockets.





Campanhas

Wolves: 35v, 25d (4º do Oeste)

Rockets: 43v, 13d (2º do Oeste)





Próximos jogos

Wolves: contra os Lakers, quinta-feira (15/02), em Minnesota

Rockets: contra os Kings, quarta-feira (14/02), em Houston





Kings vencem os Mavericks





Em duelo da parte de baixo da Conferência Oeste, o Sacramento Kings conseguiu superar o Dallas Mavericks, fora de casa, e empurrar os rivais para a lanterna: 114 a 109. O veterano pivô Zach Randolph foi o cestinha dos Kings, com 22 pontos, seguido do calouro Bogdan Bogdanovic, que anotou 19. Nos Mavs, o armador JJ Barea liderou com 19 pontos e 13 assistências.





Campanhas

Mavs: 18v, 40d (15º do Oeste)

Kings: 18v, 38d (13º do Oeste)





Próximos jogos

Mavs: contra os Lakers, sexta-feira (23/02), em Los Angeles

Kings: contra os Rockets, quarta-feira (14/02), em Houston





Globo Esporte