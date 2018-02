Corinthians anuncia retorno do "cão bravo" Ralf

Ralf está de volta ao Corinthians. Na tarde desta segunda-feira, o clube utilizou o Twitter para anunciar o retorno do "cão bravo". O contrato do jogador de 33 anos será válido por duas temporadas.





Livre no mercado desde que se desligou do Beijing Guoan, da China, no fim do ano passado, Ralf entrou na pauta da nova diretoria e teve seu nome aprovado pela comissão técnica.





Nesta segunda-feira, antes de ter sido anunciado pelo clube em rede social, ele foi submetido a exames ortopédicos. Nos próximos dias, passará também por exames cardiológicos.





No Instagram, o Corinthians também divulgou imagens do jogador fazendo trabalho físico no CT Joaquim Grava.





Ralf é o segundo campeão da Libertadores de 2012 a voltar ao Timão - o primeiro havia sido Emerson Sheik. Nos últimos dias, a comissão chegou à conclusão de que é preciso encorpar o elenco com nomes mais experientes. Assim, Ralf retornou à pauta para fazer sombra a Gabriel.





No Corinthians, ele acumulou 352 jogos entre 2009 e 2015, com oito gols e seis títulos, dentre eles dois Brasileiros, uma Libertadores e um Mundial.





Com ele, o elenco do técnico Fábio Carille passa a ter nove volantes. Além do titular Gabriel, outras opções imediatas são Paulo Roberto, Renê Júnior e Camacho. Mantuan tem sido alternativa para a lateral direita, ao passo que Maycon, Jean e Warian estão de saída.





Globo Esporte