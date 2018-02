Cuca se chateia com especulações sobre recusa ao Galo e descarta retorno ao clube

Cuca não será o substituto de Oswaldo de Oliveira no comando técnico do Atlético-MG. O treinador não foi procurado por ninguém da direção do Galo, e não há nenhuma negociação. Mas a certeza não vem daí, e sim de um posicionamento do próprio treinador e do representante dele, Eduardo Uram. Desde a demissão de Oswaldo de Oliveira, algumas especulações deram conta de que existia uma negociação, mas que a pedida salarial seria muito alta. Outros disseram que uma dívida do Galo com o treinador bloqueava o negócio. Nada disso procede, e o técnico está incomodado com tudo o que foi publicado sobre as supostas conversas. Por isso, tomou uma decisão: não voltará ao Atlético-MG agora.





- Ninguém me procurou, e ainda disseram que eu recusei? Estou saindo fora - disse o treinador, em entrevista ao repórter Guto Rabelo, do Globo Esporte. Procurado pela reportagem no Independência, onde o time joga esta tarde pelo Campeonato Mineiro, o diretor de futebol do clube, Alexandre Gallo, não se pronunciou a respeito.





O GloboEsporte.com entrevistou com exclusividade o empresário Eduardo Uram, que falou em nome do treinador, garantiu, mais uma vez, que não houve nenhum contato e disse que Cuca está, sim, no mercado. Sobre o Atlético-MG, garantiu que o técnico tem imenso carinho pelo clube e pensa em uma possibilidade de retorno, mas em outra ocasião. Por tudo que foi dito neste momento, a volta do técnico campeão da Libertadores 2013 ao Galo, no momento, está descartada.





Confira a entrevista exclusiva ao Globo Esporte:





Há uma informação publicada por veículos de comunicação de BH que Cuca recusou proposta do Atlético-MG. É verdade?





Eduardo Uram: Em relação ao que tem saído sobre uma não contratação do Cuca por diversas razões, entre elas um desacerto financeiro, nós queremos esclarecer, eu e o Cuca, que não houve nenhum contato, nenhum contato do Atlético, de nenhum dirigente, ninguém representando o Atlético. Além disso, o Cuca quer expressar o carinho e o apreço que tem pelo clube e as memórias, todas positivas, que tem em relação às conquistas que teve no Atlético.





Há a hipótese de um retorno do Cuca ao Galo, caso seja procurado?





- Em um próximo momento, não neste, porque, em função desses acontecimentos, ele se retira completamente de uma eventual interesse que o Atlético possa ter em relação à contratação dele. Neste momento, em função das coisas que aconteceram pela imprensa, ele não é um candidato a ser treinador do Atlético. Em um próximo momento, no futuro, o Atlético conhece o caminho preciso que tem que ser feito para contratá-lo.





Falaram em pedida salarial alta, em cobrança de dívida antiga. Nada disso é verdade?





- A dívida existe, mas não houve nenhuma negociação, em função disso não houve nenhum telefonema. Não houve nenhuma pedida salarial e também não houve nada envolvendo dívidas. Isso (o que foi publicado) causou nele algum incômodo. Em função disso, ele está se retirando de qualquer tipo de contato que o Atlético faça neste momento. Para deixar bem claro que é apenas um posicionamento. Na próxima vez, pelo fato de o Atlético ser um clube que ele adora e tem boas recordações, está aberto a conversar. Quando isso acontecer, se o Atlético tiver interesse, conhece os caminhos.





Qual é a situação atual de Cuca? Ele está no mercado e aberto a propostas?





- O Cuca é um profissional, está aberto a situações no mercado e vai analisar todas as sitauções que acontecerem, já aconteceram algumas no início de ano. Todas as situações que acontecerem, vai olhar muito mais o projeto do que qualquer outro tipo de coisa, até pelo momento profissional e de vida dele.





Na entrevista coletiva de Alexandre Gallo no momento da demissão de Oswaldo de Oliveira, o diretor elogiou, além de Cuca, Abel Braga, atual treinador do Fluminense. Não é simples tirar o comandante do Tricolor das Laranjeiras, mas é possível que o Galo faça uma investida.





Globo Esporte