Defesa falha, Grêmio perde para o VEC e volta para a zona do rebaixamento

O drama gremista no Gauchão prossegue. Na noite deste sábado, o time, que atuou com os reservas, perdeu por 2 a 1 para o Veranópolis, no Antônio David Farina, em Veranópolis. Mais uma vez, o resultado negativo decorreu dos erros do sistema defensivo. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Bressan tentou afastar, mas entregou a bola a Felipe Mattioni. O ex-tricolor dominou e chutou forte, sem chances a Paulo Victor. Na etapa final, o Tricolor chegou ao empate com Thonny Anderson. Aos oito, o atacante recebeu de Vico, passou pela marcação e estufou as redes. Porém, três minutos depois, a defesa voltou a vazar. Matheus Bertotto subiu sozinho após cobrança de falta e cabeceou. Paulo Víctor, ao tentar defender, mandou para dentro e carimbou a derrota, que recoloca o time na zona de rebaixamento.





A partida iniciou com o Grêmio no campo de ataque. O time trocava passes sem nervosismo. O Veranópolis apenas se defendia. Parecia questão de tempo para que a pressão surtisse efeito. Ledo engano. Aos 26 minutos, Bressan tentou afastar uma bola, mas chutou em cima de Felipe Mattioni. O lateral-direito, improvisado na meia, dominou e soltou a bomba, no ângulo de Paulo Víctor, que nada pôde fazer. O gol abalou o Tricolor, que não acertava mais passes. O VEC, pelo contrário, adiantou a marcação e só não ampliou porque falhou na hora do arremate.





Com a necessidade de buscar o resultado, o Grêmio se atirou ao ataque. Não demorou a empatar. Logo aos oito, Vico encontrou Thonny Anderson, que se livrou na marcação e chutou rasteiro, sem chances a Reynaldo. O time de Julinho Camargo manteve a tranquilidade e, três minutos depois, voltou a ficar à frente do placar. Após cobrança de falta, Bertotto recebeu livre e cabeceou. Paulo Víctor tentou defender, mas botou para dentro. O Tricolor, em busca da igualdade, pressionou, mas não conseguiu mais furar o bloqueio dos mandantes.





O Grêmio empatou aos nove minutos do segundo tempo com Thonny Anderson. O que era para ser motivo de tranquilidade para buscar a virada, virou justamente o oposto. Três minutos depois, em cobrança de falta, Bertotto ficou livre e cabeceou. Paulo Víctor, ao tentar defender, mandou para dentro do gol, que custou a derrota





Dúvida para a partida em função de uma lesão, Felipe Mattioni só teve a escalação confirmada momentos antes da partida, após um teste físico. Sorte do VEC que foi aprovado. O lateral-direito, que foi escalado no meio-campo por Julinho Camargo, acertou um belo chute no ângulo de Paulo Victor após receber um presente de Bressan para abrir o caminho da vitória do Pentacolor. E para fazer a lei do ex prevalecer - Mattioni é cria da base do Grêmio.





Com o resultado, o Veranópolis tem 11 pontos e está em quarto. Já o Grêmio soma apenas quatro e ocupa a penúltima colocação. De quebra, torce para o Inter vencer o São Paulo-RS e para o Novo Hamburgo, no máximo, empatar com o São Luiz para evitar acabar a rodada em último





Na próxima rodada, o Veranópolis enfrenta o Avenida. A partida será disputada no dia 25 de fevereiro, às 17h, em Santa Cruz do Sul. Enquanto isso, o time de Renato Gaúcho recebe o Novo Hamburgo na Arena. A partida será disputada neste sábado, às 19h.





Antes, no entanto, volta a concentrar forçar pela Recopa. Na quarta-feira, a equipe enfrenta o Independiente, também na Arena. Como o jogo em Avellaneda acabou empatado em 1 a 1, o Tricolor precisa vencer para ficar com o bicampeonato da competição. Nova igualdade leva a partida à prorrogação. Persistindo o empate, a decisão será nos pênaltis.





