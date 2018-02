Em aula de curling, Canadá vence primeiro ouro da história em duplas mistas

A primeira final de curling em duplas mistas da história dos Jogos Olímpicos de Inverno terminou com vitória acachapante da dupla do Canadá. E em grande estilo: 10 a 3 sobre a Suíça. Do início ao fim, os canadenses John Morris e Kaitlyn Lawes dominaram inteiramente a partida e deram uma verdadeira aula de curling nos suíços Martin Rios e Jenny Perret, vingando a final do Mundial de Lethbridge, em 2017, quando foram derrotados em casa.





Com o martelo no primeiro end, o Canadá logo abriu 2 a 0. Ali, John Morris e Kaityn Lawes mostraram ao que vieram. Perfeitos do início ao fim, os dois até viram Martin Rios e Jenny Perret empatarem o jogo no segundo end, mas foi só isso.





Um erro crasso de Rios e uma linda jogada de Lawes garantiram quatro pontos em um lançamento no terceiro end. Dali para a frente, seria um monólogo. Tanto que, após mais quatro pontos nos três ends seguintes, os suíços até tentaram alguma coisa mas, sem respostas, apertaram as mãos e referendaram a vitória canadense.





Esse foi o segundo ouro de Morris e Lawes. Em Sochi, em 2014, ele venceu a disputa individual masculina, enquanto ela fez parte do time campeão por equipes pelo Canadá.





Além das duplas finalistas, completam o pódio a musa Anastasia Bryzgalova e seu marido, Aleksandr Krushelnitchkii, que venceram a disputa do bronze.





Globo Esporte