Em protesto no CT, torcida pede saída de Dorival e quer Luxemburgo no São Paulo

Cerca de 70 torcedores organizados receberam o ônibus do São Paulo no CT da Barra Funda, na madrugada desta quinta-feira, após a derrota por 2 a 1 para o Ituano, pelo Campeonato Paulista. Eles pediram a saída do técnico Dorival Júnior e a contratação de Vanderlei Luxemburgo, que está desempregado.





O veículo só chegou por volta das três da manhã, e foi recebido com aplausos irônicos. Logo em seguida, houve pedidos de respeito com a camisa tricolor, num grito tradicional de protesto. Depois, os torcedores deixaram o local.





O protesto foi convocado pelas redes sociais minutos depois do fim da partida, em Itu. Os ônibus da torcida organizada que foram ao interior assistir ao jogo se encaminharam diretamente para o CT, e 11 viaturas da Polícia Militar também estavam no local.





Dorival não foi o único alvo das manifestações. Os torcedores também gritaram “ôôô, queremos jogador”, chamaram o atual time de “amarelão” e cantaram o nome de Hernanes, principal responsável por evitar o rebaixamento da equipe no Campeonato Brasileiro do ano passado.





Uma cláusula no empréstimo do meia o obrigou a retornar ao Hebei Fortune, clube chinês que detém seus direitos federativos e econômicos, antes do início da atual temporada.





Globo Esporte