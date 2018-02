Em troca com os Bulls, New Orleans Pelicans adquire ala-pivô Nikola Mirotic

O New Orleans Pelicans está determinado em não deixar escapar uma vaga nos Playoffs da Conferência Oeste. Depois de sofrer um baque pela perda do pivô DeMarcus Cousins pelo resto da temporada por causa de uma ruptura do tendão de Aquiles, a equipe se movimentou rápido para preencher a mais recente lacuna em seu elenco. Em negociação fechada com o Chicago Bulls, a equipe da Luisiana receberá o ala-pivô Nikola Mirotic, além de uma escolha de segunda rodada de draft. Em contrapartida, os Bulls adquirem dos Pelicans, o pivô Omer Asik, o ala-armador Tony Allen, o armador Jameer Nelson e uma escolha de primeira rodada protegida até a quinta escolha.





Embora não seja um astro como Cousins, o jogador espanhol de origem montenegrina vem fazendo a melhor temporada de sua carreira na NBA, com médias de 16.8 pontos, 6.4 rebotes e 2.8 bolas de três pontos convertidas por jogo. Mirotic se ausentou dos primeiros 23 jogos dos Bulls na temporada por causa de fraturas no rosto após uma briga com o companheiro de time e também ala-pivô Bobby Portis na pré-temporada. O incidente fez com que o jogador solicitasse uma troca antes mesmo do início da atual temporada regular.





A contribuição de Mirotic para a tradicional equipe do Illinois vinha sendo inegável. Nas partidas em que o ala-pivô não esteve em quadra por causa das fraturas no rosto, o Chicago venceu apenas 4 de 26 partidas. A volta do jogador foi um verdadeiro divisor de águas para os Bulls na temporada, uma vez que a partir de seu retorno, a equipe venceu 14 de 25 jogos. Mirotic possui uma team option em seu acordo para 2018-19, no valor de US$12.5 milhões, que será garantida pelos Pelicans. Na nova equipe, Mirotic terá papel fundamental no jogo de perímetro e no espaçamento para que Anthony Davis possa operar no garrafão com mais liberdade.





Nikola Mirotic é um de seis jogadores na história da NBA a terem nascido em Montenegro. É o único ainda em atividade. Antes de Mirotic, Nikola Pekovic foi o último jogador montenegrino na liga, tendo defendido o Minnesota Timberwolves em 2016. Antes de chegar à NBA na temporada 2014-2015, Mirotic era considerado o melhor jogador do basquete europeu, tendo sido eleito o MVP da liga espanhola em 2013. Os Pelicans ocupam hoje o sétimo lugar na conferência Oeste, com 27 vitórias e 23 derrotas, enquanto o Bulls faz fraca campanha, com somente 18 triunfos em 51 jogos e é o 13° no Leste.





Globo Esporte