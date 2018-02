Fifa aprova mudanças nas regras do futsal, que terá laterais cobrados com as mãos

(Foto: Luiz Pires/VIPCOMM)









Reguladora do futsal desde 1989, a Fifa tomou decisões, na última semana, que podem impactar bastante na dinâmica de jogo da modalidade. A mais polêmica delas é a possibilidade de laterais e escanteios serem cobrados com as mãos. Quando a alteração da regra for homologada, o cobrador terá o direito de escolher entre repor a bola com os pés - como é feito desde o início da Era Fifa - ou com as mãos. A Fifa entende que a mudança contribuirá para o aumento do número de gols no futsal.





Ao todo, quatro propostas de mudanças de regras foram aprovadas na assembleia realizada durante a Uefa Euro Futsal, na cidade de Liubliana, na Eslovênia. O Brasil, representado pelo presidente da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), Marcos Madeira, foi contra apenas à mudança nas cobranças de lateral e escanteio.





As outras alterações aprovadas pela Fifa foram quanto à reposição de bola por parte do goleiro, quanto ao uso do goleiro-linha e quanto às decisões por pênaltis. Visando aperfeiçoar o jogo tático das equipes, os goleiros não poderão mais lançar a bola diretamente ao ataque. A partir de agora, a bola terá de tocar na quadra de defesa antes de chegar à outra metade. A regra era usada no antigo Futsal Fifusa, disputado antes dos anos 90 com uma bola mais pesada.





Recurso muito comum no futsal da atualidade, o goleiro-linha (quinto jogador atuando como um falso goleiro) só poderá ser utilizado por uma equipe que estiver perdendo. Quanto às disputas por pênaltis em jogos eliminatórios, o número de cobranças muda de três para cinco, como acontece no futebol de campo.





