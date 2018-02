Fortaleza passeia no Romeirão e goleia o Guarani de Juazeiro: 4 a 0

O Fortaleza não teve dificuldades para derrotar o Guarani de Juazeiro. Com futebol envolvente, mesmo com desfalques, o Leão do Pici não deixou o limitado time do Guaraju praticamente ameaçar o gol de Marcelo Boeck. Com isso, aplicou um 4 a 0 no Estádio Romeirão, na tarde de domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Cearense.





Pouco tempo após a bola rolar, o Fortaleza já mostrava que não iria ter dificuldades na partida. Sem deixar espaços para o Guarani de Juazeiro trabalhar a bola no meio-campo, abriu o placar aos 20 minutos, quando Tinga aproveitou cruzamento e mandou para as redes. A partida seguiu favorável ao Leão, que logo ampliou com o mesmo Tinga. Daí, foi só segurar a pouca pressão adversária e ir para o intervalo com a vantagem.





Na volta para o intervalo, o Leão do Mercado buscou reagir, mas logo foi dominando novamente. Com a defesa inconstante, não tardou a levar o terceiro gol. Desta vez, foi Léo Natel quem tomou a bola do zagueiro e chutou firme para ampliar. A partir daí, foi só administrar e aproveitar mais uma chance de completar a goleada. E foi um golaço de Leonan, fechando a contagem.





Resultado praticamente classifica o Fortaleza. Para que isso aconteça, basta que o Horizonte não ganhe do Ceará. O Guarani de Juazeiro segue ameaçado de descenso, em 8º lugar, com seis pontos.





O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (17), na Arena Castelão, a partir das 18 horas, pela 8ª rodada do estadual. O Guarani de Juazeiro joga contra o Ferroviário, no domingo (18), às 18 horas, no Estádio Raimundão, em Caucaia, pela mesma rodada.





Globo Esporte