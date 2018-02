Gabriel volta com gol, mas Santos só empata com a Ferroviária em Araraquara

(Foto: Estadão Conteúdo)









Gabriel reestreou com gol, mas não foi o suficiente para o Santos, que empatou com a Ferroviária na tarde deste sábado de Carnaval, em Araraquara, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Peixe ficou duas vezes na frente do placar, mas perdeu essa vantagem. A AFE ainda desperdiçou um pênalti.





Com o empate em Araraquara, o Santos perdeu a liderança do Grupo D do Paulistão para o Botafogo, que venceu o Ituano por 1 a 0. No Grupo C, a Ferroviária não conseguiu sair da lanterna – veja aqui.





O Santos ficou com a bola mais de 60% dos 46 minutos iniciais, mas, até os 20, tinha finalizado apenas uma vez. Diante de uma Ferroviária pouco perigosa, o time visitante exagerou em levantar a bola para a área: na primeira parte do jogo, foram 14 bolas.





Numa delas, aos 28 minutos, Daniel Guedes encontrou Sasha: de cabeça, Santos 1 a 0. O Peixe se soltou na frente, mas a AFE achou um pênalti: sem ver que tinha sido ultrapassado, Caju fez falta em Alisson. Aos 37, Vanderlei defendeu a cobrança de Velicka.





Parecia outra partida no começo da etapa final: a Ferroviária equilibrou o jogo e passou a chegar perto da área do Santos. Aos 18 minutos, em contra-ataque, Wellinton Junior cruzou, e Léo Castro completou: AFE 1 a 1. Mas quase não deu tempo de comemorar...





Aos 20, Daniel Guedes foi de área a área com a bola e tocou para Gabigol, que fez o primeiro gol na volta ao Peixe: 2 a 1. Acontece que o time da casa continuou atacando e, aos 31, Luan empatou de novo, 2 a 2. Gabigol saiu, Yuri Alberto entrou: não saiu mais gol.





Após um ano e meio da saída, Gabriel fez sua reestreia no Santos. Começou como titular e, aos 20 minutos do segundo tempo, fez um gol após boa jogada de Daniel Guedes. Um minuto antes, tinha tomado um cartão amarelo por reclamação. Aos 36, foi substituído por Yuri Alberto, após três finalizações, uma falta cometida, 54 passes certo e dois errados – veja aqui uma análise da atuação do atacante.





