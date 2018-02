Grêmio e Umbro apresentam novo uniforme

Nascido no ano de 1903, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, clube que conta com uma das torcidas mais engajadas do país, reconhecido nacional e internacionalmente por seus títulos e também por revelar grandes nomes do futebol, lança sua primeira camisa da temporada 2018. E foi estudando os 115 anos de história do time que a fornecedora de materiais esportivos buscou inspiração para criar o novo manto do Tricolor.





Seguindo a tradição, a Umbro mantém vivo o listrado em azul celeste, branco e preto de maneira única por toda camisa, incluído nas mangas. Na parte interna da gola V, uma homenagem ao aniversário do clube em um selo montando uma linha do tempo com a evolução dos escudos do Grêmio ao longo dos anos.





"Sempre tivemos uma forte sintonia com o Grêmio, e nos orgulhamos em poder fazer mais essa homenagem ao clube com mais essa bela camisa", comenta Eduardo Dal Pogetto, ao lembrar que o uniforme terá uma etiqueta na barra em menção aos 115 anos do clube.





"As camisas produzidas pela Umbro, desde 2015, sempre tiveram grande aderência no torcedor. Neste ano, com o resgate de um design mais clássico, temos a convicção de que será mais um modelo de sucesso", declara o executivo de marketing do Grêmio, Beto Carvalho.





Sobre a camisa





Os torcedores poderão encontrar nas lojas duas modelagens de camisa, a versão FAN segue os padrões tradicionais, com escudo do clube bordado, enquanto na opção GAME eles são aplicados em termotransfer e patch Twill 3D, além de receber numeração em fonte diferenciada e furos a laser nas axilas para melhor ventilação.





Início das vendas





A nova camisa começa a ser comercializada nesta terça-feira, 27, dia em que o time terá seu primeiro compromisso pela Copa Libertadores da América, contra o Defensor do Uruguai. A comercialização na GremioMania Megastore e na loja virtual, gremiomania.com.br, inicia às 9h.





O custo do manto pode variar de R$149,90 (infantil) a R$289,90 (Game Masculina). Há opções de personalização com nome, número e patch, de acordo com o campeonato disputado.