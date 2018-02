Grêmio falha também com titulares, mas afasta pressão com sequência de derrotas

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio/Divulgação)





Nos 15 pontos disputados nas cinco rodadas do Gauchão até o momento, o Grêmio somou apenas um, na estreia, diante do São Luiz, em Ijuí. E a tão esperada estreia do time tricampeão da Libertadores decepcionou. Apesar da falta de ritmo de jogo justificada acima de qualquer outra desculpa, o Tricolor não reuniu condições de vencer o Cruzeiro-RS na noite de sábado. Mais do que isso, foi derrotado em plena Arena. Nada que preocupe, garante o clube.





Especialista na retórica, o técnico Renato Gaúcho tratou logo de "bancar" a classificação às quartas de final do estadual na entrevista coletiva. Chegou a dizer que existem sete vagas disponíveis, pois uma já estaria com o Grêmio. Mas a realidade mostra quatro derrotas seguidas – três delas com a equipe de transição – e a permanência na zona de rebaixamento, com possibilidade de segurar a lanterna ao fim da rodada.





O presidente Romildo Bolzan Júnior manteve o discurso e lembrou que a partida contra o Cruzeiro-RS e a próxima, diante do Brasil-RS, novamente na Arena, na quarta-feira, são encaradas como preparo à disputa da Recopa. Nos dias 14 e 21, o Tricolor enfrenta o Independiente pelo título da competição.





– Não vejo essa pressão ainda. É natural. São duas situações que estávamos jogando hoje (sábado) aqui: uma era voltar a vencer no Campeonato Gaúcho. Não veio. E a segunda era o apronto do jogo contra o Independiente. O mais importante agora é uma final de Recopa Sul-Americana, um título que está mais próximo. Evidentemente, temos condições de passar no Gauchão. Preocupação, há. Pressão, não acredito – disse Romildo.





Volume sem gols





Renato optou por Cícero como centroavante desde o início do jogo contra o Cruzeiro-RS. Para testar o time sem Ramiro, suspenso pela Conmebol e fora dos dois jogos da Recopa, escalou Léo Moura como meia pela direita e Madson na lateral. E justamente foi este lado que mais sofreu, com o primeiro em jornada apagada e o segundo ainda mais abaixo, com direito a pênalti cometido.





Mas, ofensivamente, o time funcionou. Em seu retorno após quase seis meses em recuperação de um problema no tendão de Aquiles, o capitão Maicon mostrou a lucidez de sempre e orientou os companheiros a todo momento. Em certos momentos, Cícero recuou até o círculo central para buscar a bola, enquanto Luan avançava. Aos 18 minutos do primeiro tempo, fez um lançamento longo na medida para Everton, que deu uma cavadinha para Luan finalizar e só parar no goleiro Deivity.





O camisa 9 improvisado perderia um gol de peixinho, aos 30, após cruzamento de Luan da direita. Antes de tudo isso, porém, Kannemann já havia carimbado a trave após cobrança de escanteio. Assim, o Grêmio dominou o Cruzeiro-RS nos primeiros 45 minutos. A nota negativa ficou por conta da pixotada de Geromel, que acertou as costas de Cícero ao tentar cortar lançamento para a área.





– O placar não disse o que foi o jogo. Trocamos bastante passes, tivemos a posse, mas não conseguimos converter as situações em gol. Está difícil, mas agora é focar nos próximos seis jogos e e somar o maior número de pontos possível. Agora o que interessa é a classificação – comentou Everton.





Aí veio a etapa final e a lambança de Madson logo aos dois minutos. O lateral puxou Wiliam Kozlowski na área em um lance que a bola não passaria por ele. Pênalti, que Kayron converteu. Renato colocou o time para frente com Jael, Alisson e Lima. só que a perna pesou, e a falta de ritmo impediu maiores lances de perigo. Aos 28, Deivity salvou mais uma vez em chute à queima-roupa de Geromel.





– Gostei do primeiro tempo, principalmente. Não adianta cobrar muito, é o primeiro jogo, eles estão sem ritmo. Vai errar um passe, um cruzamento, uma jogada. Gostei mais das coisas que aconteceram do que das que não aconteceram, e a tendência é crescer. Qualidade nós temos, mas o ritmo está fazendo falta. Uma equipe 100% vamos ter lá pelo quatro ou quinto jogo – ressaltou o treinador.









Com a derrota para o Cruzeiro-RS, o Grêmio segue na penúltima colocação do Gauchão, com um ponto, e ainda pode cair para a lanterna caso o Novo Hamburgo pontue na rodada. A nova chance de recuperação virá na quarta-feira, quando recebe o Brasil-RS na Arena, às 21h45.





