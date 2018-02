Hazard chama a responsabilidade, faz dois no lanterna, e Chelsea volta a vencer no Inglês

Chamem o craque! No momento em que as coisas não andavam bem para o Chelsea no Campeonato Inglês, Hazard assumiu a responsabilidade nesta segunda-feira e comandou a vitória por 3 a 0 sobre o lanterna West Bromwich em casa. Dois gols e ótima atuação do belga - Moses fez o terceiro. Resultado que põe os Blues de volta aos trilhos na competição e dá um pouco mais de alívio ao técnico Antonio Conte.





Num momento conturbado às vésperas justamente do compromisso mais importante da temporada (jogo contra o Barcelona, pela Liga dos Campeões), o Chelsea se debruçou sobre seu craque para voltar a vencer depois de duas derrotas. Hazard foi o melhor em campo. E não só por conta dos dois gols marcados: o belga criou, finalizou e regeu a vitória em casa.





Contratado recentemente, Giroud fez sua estreia como titular nesta segunda - ele havia entrado no segundo tempo da derrota para o Watford. Ficou em campo pouco mais de 60 minutos e teve boa atuação - foi dele, inclusive, a assistência para o primeiro gol de Hazard. Mas como apanhou... Precisou até colocar uma faixa na cabeça depois de uma solada do zagueiro Hegazi, e a substituição por Morata se deu provavelmente pelo número de pancadas.





Com o resultado, o Chelsea foi aos 53 pontos e retomou a quarta posição que pertencia ao Tottenham (52 pontos) desde sábado. Os Blues seguem a um ponto do Liverpool, a três do Manchester United e a 19 do líder Manchester City. O West Bromwich, por sua vez, tem 20 e ocupa a última posição. Confira a classificação completa do Campeonato Inglês clicando aqui.





As duas equipes voltam a campo ainda esta semana pela Copa da Inglaterra. Na sexta-feira, às 18h (de Brasília), o Chelsea recebe o Hull City novamente em casa. No sábado, é a vez do West Bromwich encarar o Southampton, às 13h.





Pelo Campeonato Inglês, os próximos compromissos são apenas no dia 24: o Chelsea pega o Manchester United no Old Trafford, enquanto o West Bromwich recebe o Huddersfield em casa.





Globo Esporte