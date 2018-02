Japonês bate recorde em PyeongChang ao disputar 8ª Olimpíada de Inverno

Há 26 anos, Noriaki Kasai fazia sua estreia em Olimpíadas de Inverno. Com apenas 19 anos, o japonês começava sua longínqua trajetória nos saltos com esqui. No currículo, três medalhas olímpicas, oito em campeonatos mundiais e muitas marcas alcançadas. Nesta quinta-feira, no Alpensia Ski Jumping, em PyeongChang, ele quebrou mais uma delas. Tornou-se o atleta com o maior número de participações em Jogos de Inverno, oito no total, superando o russo Albert Demchenko, do luge, com sete participações.





- É fantástico chegar a uma oitava Olimpíada com a minha idade. Ainda fico nervoso até hoje quando eu salto. A sensação de voar continua sendo fantástica, e minha motivação é buscar a medalha de ouro, que ainda não tenho - disse Noriaki ao fim da disputa desta quinta.





Em Sochi 2014, ao levar a medalha de prata na prova Large Hill, o japonês virou o atleta mais velho da história das Olimpíadas de Inverno a subir no pódio, com 41 anos e 254 dias. Em novembro do mesmo ano, Noriaki também se tornou o atleta do salto com esqui mais velho a ganhar uma etapa de Copa do Mundo (42 anos e 176 dias). Ainda acumula a marca de maior número de participações em mundiais, 13 no total. A decisão da medalha será no sábado, às 22h35 local (11h35 de Brasília).





Hoje, aos 45 anos, continua defendendo o Japão no Normal e no Large Hill. Nesta quinta, ele terminou o trials para a classificação na 19ª colocação, somando 64.1 pontos. Na sequência, avançou em 20º lugar (117.7 pontos), dos 50 classificados para o segundo dia de disputas do Normal Hill. O melhor desempenho ficou por conta do alemão Andreas Wellinger (133.5 pontos).





A primeira Olimpíada de Inverno de Noriaki foi a de Albertville 1992, na França - ainda na época em que a competição era disputada de dois em dois anos. Disputou os Jogos de Lillehammer 1994, Nagano 1998, Turim 1996, Salt Lake City 2002, Vancouver 2010, Sochi 2014 e agora PyeongChang 2018.





Foi ao pódio em três oportunidades: prata por equipes em Lilehammer 1994, prata no Large Hill e bronze por equipes, ambas em Sochi 2014. Kasai disputou sua primeira Copa do Mundo em 1988, em Sapporo. Tem 17 ouros na competição em um total de 63 medalhas. Foi campeão mundial em 1992 e nórdico em 1999.





