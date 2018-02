Jornal catalão garante que Neymar rumará ao Real Madrid no meio de 2019

Em meio à expectativa pelo duelo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, com Neymar e Cristiano Ronaldo como protagonistas, o jornal "Mundo Deportivo" colocou, nesta quarta-feira, mais lenha na fogueira das especulações que ligam o brasileiro ao clube merengue. O diário esportivo da Catalunha garante que o camisa 10 já tem uma previsão para deixar Paris e rumar ao Real Madrid no meio de 2019, ao fim da próxima temporada 2018/19.





De acordo com a reportagem, Neymar tem "tudo perfeitamente planejado" e, desta forma, só disputará mais uma temporada com a camisa do PSG. Seu desejo seria retornar à Espanha, onde seu futebol estaria mais adaptado e o estilo de vida lhe agradaria mais. Caso tudo dê certo, o brasileiro desembarcaria em Madri já como melhor jogador, com os holofotes virados para ele.





O jornal aponta que o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, liberaria a saída de Neymar - autorizado pelo xeque Tamim bin Hamad Al-Thani - caso o brasileiro consiga tornar-se o melhor jogador do mundo defendendo o clube de Paris. E, para isso, ainda criaria um novo laço com o camisa 10: o tornaria garoto-propaganda da Qatar Airways, já pensando em tê-lo como uma das estrelas do Mundial de 2022.





- A decisão não é só esportiva. Está ligada a um projeto empresarial que situa Neymar como um dos grandes produtos do mundo do esporte e do espetáculo - afirma a publicação catalã.





O diário frisa que para o planejamento de chegar a Madri como melhor do mundo se concretizar, Neymar tem noção da importância de uma boa exibição na Copa do Mundo e do resultado final da seleção brasileira na Rússia - onde o time de Tite chega cotado como um dos favoritos. Além disso, a dedicação aos jogos mais importantes da Liga dos Campeões, sem precisar desgastar-se no Campeonato Francês, seria um trunfo.





O primeiro passo, afirma o "Mundo Deportivo", seria conquistar a Bola de Ouro, prêmio entregue pela revista "France Football". O brasileiro poderia ser o favorito a levar o troféu justamente por tratar-se de uma publicação francesa, que estaria propensa a premiar um atleta da liga de seu país.





