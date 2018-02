Jornal: Real Madrid monitora Pochettino, Löw e Klopp para substituir Zidane

Um dia após o técnico Zidane afirmar em coletiva de imprensa que treinador o Real Madrid é mais desgastante do que outros clubes, num claro sinal de pressão por conta da má fase da equipe nos campeonatos nacionais, a imprensa espanhola já aponta possíveis substitutos do francês no fim desta temporada. O diário "AS" publicou neste domingo que os dirigentes monitoram três nomes: Pochettino, Joachim Löw e Jürgen Klopp.





A publicação aponta que a direção do Real Madrid sabe que será difícil a substituição de Zidane por tudo o que o francês conquistou desde janeiro de 2016: oito títulos, entre eles duas Ligas dos Campeões. A ideia dos dirigentes espanhóis é esperar pela decisão do treinador antes de tomar qualquer atitude.





Apesar de contar com três treinadores em seu radar para substituir Zidane, o Real Madrid não deve ter vida fácil para conseguir uma contratação. O "AS" lembra que Pochettino já deixou claro seu objetivo de seguir no Tottenham até o fim do contrato, em 2021. No caso de Löw, que tem compromisso com a Federação Alemã até 2020, o desempenho da Alemanha na Copa da Rússia pode definir seu futuro. Portanto, seria preciso esperar a competição. E sobre Jürgen Klopp, a publicação aponta o avanço do Liverpool e de alguns de seus jogadores, em um trabalho de longo prazo do comandante.





Globo Esporte