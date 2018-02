Koeman é anunciado o novo técnico da Holanda e assina até a Copa de 2022

(Foto: Reprodução / Twitter)









A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) anunciou nesta terça-feira o seu novo treinador: Ronald Koeman, campeão da Eurocopa de 1988 como jogador. Ele assinou contrato até o fim da Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar entre novembro e dezembro, e chega para substituir Dick Advocaat.





O último trabalho de Koeman, de 54 anos, como técnico foi no Everton, onde acabou demitido em outubro do ano passado após levar o time à zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. Ao lado dele chega o diretor Nico-Jan Hoogma, que terá vínculo até julho de 2022.





Fora do Mundial da Rússia, a Holanda terá sua primeira competição oficial em setembro, com a estreia da Liga das Nações da Uefa – o torneio dará vaga na Eurocopa de 2020. A seleção caiu no Grupo A, ao lado de Alemanha e França.





Globo Esporte