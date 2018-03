Lautaro Martínez faz três, Cruzeiro tenta, mas é batido pelo Racing na Libertadores

Foi lá e cá. O jogo em Avellaneda, que marcou a estreia do Cruzeiro na Libertadores de 2018 foi movimentado. O clube mineiro até tentou, mas vacilou na defesa e sofreu quatro gols, sendo três de Lautaro Martínez, jovem promessa da Argentina, de apenas 20 anos. A Raposa balançou a rede uma vez em cada tempo: no primeiro, com Arrascaeta, e no segundo com Robinho, porém não conseguiu sair com a vitória do El Cilindro.





Com o triunfo, o Racing assume a liderança do Grupo 5, com três pontos. Os outros adversários da chave, Vasco e Universidad de Chile se enfrentam no dia 13 de março, em São Januário, no Rio de Janeiro.





O Cruzeiro começou bem, marcando e tentando impor o seu jogo. Aos seis, Fred sentiu dores na panturrilha direita e precisou ser substituído por Sobis. Na sequência, aos 13 minutos, Cardozo cobrou falta, Lautaro Martínez foi mais esperto que a zaga celeste e apareceu livre para empurrar para o gol. A partir daí, o Racing tomou as rédeas e sobrou em posse de bola.





Aos poucos, a Raposa voltou a atuar bem e a pressionar o adversário. Aos 29, após cruzamento perfeito de Egídio, Arrascaeta, de cabeça, empatou no El Cilindro. A partir daí, a equipe mineira pressionou e teve chances seguidas, duas com Sobis e uma com Arrascaeta. Todas desperdiçadas.





Aos 44, banho de água fria. A zaga do Cruzeiro bateu cabeça dentro da área, e a bola sobrou para o jovem Lautaro, de apenas 20 anos, fazer o segundo dele no jogo.





O Cruzeiro iniciou a etapa final pressionando. Aos oito, Rafinha teve a chance de empatar, mas acertou o travessão. A equipe mineira estava conseguindo envolver o Racing na troca de passes, porém não foi efetiva nas conclusões. Aos 17, Lautaro, novamente, balançou a rede. Dessa vez, de cabeça, após cobrança de escanteio.





A Raposa até esboçou reação, com o gol de Robinho, em bela cobrança de falta. Entretanto, aos 31, Solari, que tinha acabado de entrar no jogo, entrou com facilidade na grande área do Cruzeiro, bateu cruzado e deu números finais à partida: 4 a 2.





Jovem promessa da Argentina, Lautaro Martínez mostrou seu talento logo na estreia do Racing na Libertadores de 2018. O atacante, de 20 anos, fez três gols e ajudou a "Academia" a bater o Cruzeiro, por 4 a 2, em Avellaneda. Jorge Sampaoli, treinador da seleção argentina, estava no El Cilindro acompanhando os passos do garoto, que deve estar na próxima convocação.





O Cruzeiro vinha de oito jogos sem perder em 2018, todos pelo Estadual. A derrota para o Racing encerrou a sequência de sete vitórias e um empate na temporada. Além disso, a defesa que havia sofrido apenas um gol até então, sofreu quatro na estreia Libertadores, ligando o alerta para o clássico de domingo, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro.





Aos seis minutos, Fred, uma das principais referências do Cruzeiro, precisou deixar o campo. Depois de uma tentativa de voleio, o atacante caiu no gramado e sentiu dores na panturrilha direita. Na partida, ele foi substituído por Rafael Sobis. Agora, vira preocupação para o clássico deste domingo, diante do Atlético-MG, no Independência.





O Cruzeiro volta o foco para o Campeonato Mineiro. Neste domingo, encara o Atlético-MG, no Independência, pela nona rodada do Estadual. Pela Libertadores, volta a jogar apenas no dia 4 de abril, diante do Vasco, no Mineirão.





