Mano defende Oswaldo de Oliveira e fala em "repensar relação" com imprensa

Antes de analisar a vitória por 2 a 0 sobre o Democrata GV, pelo Campeonato Mineiro, Mano Menezes pediu a palavra para defender o colega Oswaldo de Oliveira, demitido do Atlético-MG nesta sexta-feira. O treinador celeste saiu em defesa do companheiro de profissão, que, na quarta-feira passada, perdeu o controle durante uma entrevista e partiu para cima do repórter Léo Gomide, da Rádio Inconfidência, alegando ter sido ofendido pelo jornalista.





- Quero dizer que a Associação dos Técnicos do Brasil e todos os seus filiados estão ao lado do Oswaldo nesse episódio da semana. Não estamos ao lado para proteger erro, nem nada, mas, que no mínimo, a gente repense um pouco da nossa relação do dia a dia, de que nós caminhamos paralelamente no futebol. Todas as partes, nós julgamos importantes, mas, a cada episódio como esse, em que as coisas passam do limite, e eu diria vergonhosamente para todos os envolvidos, a gente deve parar um pouquinho para pensar se nós não podemos fazer melhor do que aquilo que estamos fazendo. Só para pensar. É um bom caminho, a gente olhar um pouquinho para dentro da gente e saber se os passos que temos que dar na sequência, depois desse episódio, podem ser melhores ou não - disse o treinador cruzeirense, em coletiva após a vitória do clube sobre o Democrata GV.





A confusão entre Oswaldo de Oliveira e Léo Gomide começou assim que o repórter questionou o técnico sobre a atuação ruim do Atlético-MG frente ao xará acreano - o Galo empatou por 1 a 1, em Rio Branco, e avançou na Copa do Brasil. Oswaldo, bastante irritado, disse que o jornalista estava analisando e não perguntando sobre a partida. Após bate-boca, o repórter abandona a entrevista. Segundos depois, Oswaldo se descontrola e parte para cima do profissional de imprensa, alegando ter sido xingado. O treinador foi contido por pessoas próximas.





No dia seguinte, quinta-feira, a diretoria do Atlético-MG garantiu apoio a Oswaldo de Oliveira e proibiu, por período indeterminado, o repórter Léo Gomide e entrar na Cidade do Galo. Porém, nesta sexta, o presidente Sérgio Sette Câmara convocou a imprensa e anunciou a demissão de Oswaldo. O motivo apresentado foi o fraco desempenho do time.





- A questão da demissão do Oswaldo pertence ao Atlético. Nós do Cruzeiro não devemos nos envolver. Como pensamento de futebol, você sabe o que penso. Existe um exagero há bastante tempo. Não temos tido sequência em quase nenhum trabalho de profissionais. À medida em que nós não conseguimos avançar nisso, o futebol brasileiro deixa de evoluir na velocidade que nós queremos. É uma pausa perigosa na busca dessa evolução que há bastante tempo estamos batalhando.





Além de Mano, o técnico Paulo Roberto dos Santos, que dirige o São Bento, clube do interior de São Paulo, também se manifestou. Ele, que é um dos líderes da Federação Brasileira de Técnicos de Futebol (conhecida pela sigla FBTF), que reúne técnicos do futebol brasileiro, fez um minuto de silêncio antes de entrevista coletiva nessa sexta-feira.





Globo Esporte