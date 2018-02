"Não sei se estamos prontos", diz Guardiola sobre City vencer a Champions

Com 16 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês e apontado pela imprensa internacional como um dos melhores times da temporada, o Manchester City vive a expectativa de vencer quatro títulos neste ano: a Premier League, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa e a Liga dos Campeões. A última, claro, é a taça mais cobiçada pela torcida, que nunca viu o time conquistar a Europa. Mas, o técnico Pep Guardiola preferiu acalmar os ânimos na véspera do duelo contra o Basel, terça, pela partida de ida das oitavas de final.





- Não sei se estamos prontos (para vencer a Champions). Tenho muita confiança nos rapazes. Nosso objetivo é fazer melhor do que na última temporada, passar das quartas. Depois nós vemos - disse o treinador, nesta segunda.





Em seu ano de estreia pelo City, Guardiola passou em branco, sem títulos. Mas o espanhol sabe bem o que é vencer a Champions, como jogador ou técnico: em 1991/1992, foi campeão atuando pelo Barcelona; em 2008/2009 e 2010/2011, conquistou o torneio como treinador do Barça.





- Essa é competição é muito especial para mim. Os times são frios e você também tem que ser, como controlar os momentos ruins. Se você conseguir isso, tem uma grande chance de avançar. Tentaremos fazer isso - afirmou.





A novidade no City poderá ser o retorno de Leroy Sané, que recuperou-se de lesão antes do previsto e viajou com o elenco para a Suíça. Mas Gabriel Jesus e Benjamin Mendy seguem fora do time de Guardiola.





Globo Esporte