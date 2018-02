Neve cobre gramado e adia duelo entre Juventus e Atalanta em Turim

O confronto entre Juventus e Atalanta, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, que seria realizado às 14h (de Brasília) deste domingo, foi adiado devido à neve que cai sobre a cidade de Turim. A decisão foi oficializada justamente no horário em que o confronto deveria começar, depois de os jogadores terem ido a campo para se aquecer.





O campo do Juventus Stadium ficou totalmente "pintado" de branco por conta da neve, que começou a cair sobre a grama poucas horas antes do jogo. Por isso, as delegações se encaminharam para o estádio sem problemas e realizaram todo o trabalho pré-jogo, que rendeu boas imagens para os fotógrafos.





Enquanto os atletas trabalhavam no aquecimento, funcionários tentavam retirar o excesso de neve da grama e deixar as linhas de jogo demarcadas. Entretanto, o árbitro Maurizio Maiani , após conversa com os capitães dos dois times, decidiu adiar a partida. A organização do Campeonato Italiano ainda não anunciou uma nova data.





Globo Esporte