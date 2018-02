Noruega leva bronze, e Bjoergen se torna a maior medalhista dos Jogos de Inverno

(Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth)









A história foi feita mais uma vez nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang. Nesta quarta-feira, a dupla norueguesa formada por Maiken Caspersen Falla e Marit Bjoergen conquistou a medalha de bronze na modalidade velocidade por equipes do esqui cross-country. Dessa maneira, a "Dama de Ferro", de 37 anos, se tornou a maior medalhista da história dos Jogos Olímpicos de Inverno, com 14 medalhas. Antes, ela estava empatada com o compatriota Ole Einar Bjoerndalen, do biatlo. O ouro ficou com os Estados Unidos, enquanto a prata foi para a Suécia.





Bjoergen agora tem quatro medalhas em PyeongChang. Ela havia ficado com o ouro no revezamento 4x5km, com a prata no 7,5km sprint + 7,5km esquiatlo e com o bronze nos 10km.





Bjoergen tem cinco participações em Olimpíadas de Inverno. Esteve presente em todas as edições desde Salt Lake City 2002. Ela agora tem, ao todo, sete medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze. Aliás, a norueguesa é a primeira mulher na história a conquistar sete ouros olímpicos.





Globo Esporte