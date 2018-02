Pacotão da NBA: corrida de porcos prevê campeão do Super Bowl e Al Horford herói

Inegável! Neste domingo, nos Estados Unidos, todas as atenções estavam voltadas para o Super Bowl, disputado entre New England Patriots e Philadelphia Eagles. Mas antes dos Eagles levantarem o título, teve rodada da NBA com direito a herói de último segundo, presente de grego carismático para torcedor e time que vinha embalado amargando a quarta derrota seguida. Al Horford garantiu mais uma vitória para o Boston Celtics, Antetokounmpo dominou os holofotes na vitória dos Bucks sobre os Nets, e o Thunder perdeu em casa para os Lakers. E como não poderia faltar, teve referência ao futebol americano em quadra. De um jeito bem peculiar, mas teve... Tudo isso e muito mais no Pacotão da NBA.



O momento curioso da noite de domingo ficou guardado para o intervalo de Charlotte Hornets 115 x 110 Phoenix Suns. Uma corrida de porquinhos tentou prever quem seria o vencedor do Super Bowl 52. Patriots ou Eagles? Não é que abrincadeira foi vidente?! Deu o porquinho dos Eagles, e horas mais tarde, o time da Filadélfia levou a melhor sobre o New England!



Põe na conta do Horford!



Sem Kyrie Irving e diante dos Blazers, o Boston Celtics ficou atrás no placar quase todo o jogo. Mas conseguiu reagir, e no momento crucial da partida, contou com a frieza de Al Horford (22 pontos). No último segundo, o pivô foi autor da jogada que valeu a cesta da vitória. Antes do lance incrível de Horford, Damian Lillard botou fogo no TD Garden (e pressão no time da casa) com uma bandeja sensacional. Que final de partida!



Tirou onda até de armador



Antes da cesta da vitória, ainda no primeiro tempo, o versátil pivô aprontou essa aí! Veio lá de trás trazendo o jogo e partiu pra cima da defesa com uma enterrada cheia de explosão. Cravada da partida!



Grego insano na defesa



Em Nova York, o destaque foi John Henson, com um duplo-duplo gigantesco: 19 pontos e 18 rebotes. Mas ninguém monopolizou tanto os holofotes quando Giannis Antetokounmpo. Teve toco pra cima do adversário pra iniciar o contra-ataque. Khris Middleton deu assistência para a ponte aérea de John Henson, que depois deixaria a quadra com uma torção no tornozelo direito.



Só na marreta



E teve ainda uma cravada no melhor estilo Greek Freak. Usou bem o pick and roll e bateu pra dentro de Jarrett Allen sem misericórdia!



Tem que vestir a camisa (ou casaco, no caso)



Depois do jogo, Antetokounmpo foi dar aquela atenção para os fãs. Ao ver um dos garotos com um casaco da marca criada por LaVar Ball, o jogador deu o seu casaco para o torcedor mirim. Se é fã de verdade tem que vestir o casaco certo, não é, camarada?!



Bazemore em noite "clutch"



Também em Nova York, deu Hawks pra cima dos Knicks. E o destaque no Madison Square Garden foi o sangue frio de Kent Bazemore! A 6.7 segundos do fim, o ala-armador matou uma bola de três da zona morta, decretando a vitória de virada do Atlanta por 99 a 96.



Miles Plumlee rejeitou o letão



Outro momento de brilho dos Hawks foi o toco desmoralizante de Miles Plumlee na tentativa de cravada de Kristaps Porzingis. Fechada de porta categórica!



Westbrook alfaiate?!



Em Oklahoma, o Los Angeles Lakers superou o favoritismo do Thunder na casa do adversário com belo jogo coletivo e vitória por 108 a 104 . Os 36 pontos de Russell Westbrook não evitaram a quarta derrota seguida, mas esta jogada mostrou como o MVP da última temporada é mortal. Westbook marcou 36 pontos e ainda deu essa costurada na defesa angelina.





