RBR apresenta carro de 2018 com pintura especial. Cores definitivas só em Barcelona

A RBR apresentou seu novo carro para a temporada 2018 nesta segunda-feira, sendo o terceiro time a revelar o modelo deste ano, depois de Haas e Williams. É difícil notar diferenças para o seu antecessor, já que o time apresentou o RB14 com uma "pintura especial" para a pré-temporada, repetindo o que foi feito com o carro de 2015 - uma medida para camuflar as soluções aerodinâmicas aplicadas na máquina. As cores definitivas do carro só serão reveladas durante os testes, no Circuito de Barcelona, a partir do dia 26 de fevereiro.





E apesar de a equipe mal ter apresentado o modelo de 2018, o RB14 já foi para a pista nesta segunda-feira, com Daniel Ricciardo a bordo, lançando mão do limite de 100 km a que tem direito para realizar filmagens promocionais. E o que mais chama atença na gravação é o som do motor V6, claramente mais alto do que nos anos anteriores (esta geração de motores entrou em ação a partir de 2014).





Para 2018, como exige o atual regulamento, a RBR introduziu o Halo, além de acabar com a alta barbatana vista no ano passado (asas T e "monkey seat" também foram banidos). Outra mudança, também parte das regras para atual temporada, é a instalação de uma câmera 360º na parte da frente dos carros.





Apesar de o time ter deixado claro que a atual pintura é uma edição especial, as reações nas redes sociais foram positivas.





- RBR foi capaz de apresentar um carro tão bonito que nem fala do halo





Oficialmente, o carro vai para a pista pela primeira vez dia 26 de fevereiro, nos testes de pré-temporada de Barcelona. A próxima temporada da Fórmula 1 começa em 25 de março, em Melbourne, na Austrália.





Globo Esporte