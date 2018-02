Rodada da NBA tem nervos exaltados no Warriors x Thunder e Nowitzki recordista

A rodada deste sábado na NBA teve nervos exaltados e disputas acaloradas no clássico entre Golden State Warriors e Oklahoma Thunder. Kevin Durant e Carmelo Anthony quase chegaram às vias de fato, e Westbrook acabou se envolvendo em mais uma polêmica, desta vez com o pivô Zaza Pachulia, tido como um dos jogadores mais desleais da liga. Confusões à parte, a rodada coroou o pivô alemão Dirk Nowitzki como recordista de tocos na história do Dallas.





Durant e Carmelo se estranham





O clima esquentou (como sempre) no duelo entre Warriors e Oklahoma. Mas, desta vez, Russell Westbrook não estava na confusão. Quem se estranhou com Kevin Durant foi Carmelo Anthony. Os dois se enroscaram sem a bola e sobraram empurrões para todos os lados.





O duelo entre Warriors e Oklahoma normalmente não é dos mais amigáveis. A rivalidade cresceu nos últimos anos. E Nick Young foi fazer uma dança e parece que o Westbrook não gostou muito...





Treta entre Zaza e Westbrook





O pivô dos Warriors tem a fama (merecida, diga-se de passagem) de ser um dos jogadores mais desleais da NBA. Contra o Thunder, Zaza se meteu em mais uma polêmica. Em um movimento no mínimo estranho, ele caiu em cima da perna de Russell Westbrook, que não gostou nadinha...





Após a partida, Westbrook acusou Zazá de ter caído em cima da sua perda de forma intencional para tentar machucá-lo.





Outros jogadores saíram em defesa de Westbrook. Entre eles, Kyrie Irving. O armador do Boston Celtics cobrou uma posição da NBA contra Zaza Pachulia.





Os Warriors venceram mais uma. Desde que deixou o Oklahoma City Thunder, Kevin Durant e Russell Westbrook já se enfrentaram seis vezes. Com quatro vitórias para Durant e duas para Westbrook.





Os Kings sofreram com a mão calibrada de Kentavious Caldwell-Pope. Com 43 pontos, o ala foi fundamental para a vitória fora de casa dos Lakers.





Mais um recorde para a coleção do alemão





Dirk Nowitzki superou Shawn Bradley (1.250) e se tornou o jogador com mais tocos da história do Dallas Mavericks na NBA. Além de tocos, o alemão também lidera a franquia nas estatísticas de jogos, minutos em quadra, cestas de 2 pontos, cestas de 3 pontos, lances livres, rebotes ofensivos, rebotes defensivos, pontos e percentual de vitórias.





Kyrie perto do triple-double em Nova York





O armador fez 31 pontos, pegou 9 rebotes e deu 8 assistências na vitória do Boston Celtics sobre o New York Knicks.





Jogando sob seus domínios, o Miami Heat não encontrou dificuldades para vencer o Memphis Grizzlies. Bam Adebayo foi o responsável por essa pintura após assistência Wayne Ellington.





Globo Esporte