São Paulo será sede da primeira etapa do Circuito Mundial de Skate Park

Skate, esporte que fará sua estreia olímpica na Olimpíada de Tóquio 2020, terá, na categoria park, a primeira etapa do Circuito de 2018 em São Paulo, nos dias 1 e 2 de junho. As etapas seguem em Vancouver (Canadá), Huntington (EUA), Chelles (França), até a finalização, no Mundial, na China, em outubro.





O local ainda não está definido. O patrocinador oficial do Circuito prometeu montar uma pista em São Paulo, mas o local não foi anunciado. A competição será disputada para homens e mulheres.





O skate é uma das modalidades mais importantes para o Brasil nos Jogos de Tóquio 2020. No ano passado, por exemplo, Pedro Barros foi medalha de prata no Campeonato Mundial de Park. Ele é um dos maiores nomes da história do Park, é seguido por milhares de fãs, e aparece como um dos favoritos aos Jogos do Rio.





Outra modalidade do skate é o street, em que o Brasil tem uma tradição gigantesca tanto no masculino, como no feminino.





