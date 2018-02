Sorteio coloca Milan e Arsenal frente a frente nas oitavas da Liga Europa

A Uefa sorteou nesta sexta-feira os confrontos das oitavas de final da Liga Europa e colocou frente à frente logo Milan e Arsenal. Italianos e Ingleses farão o grande jogo da próxima fase, que ainda contará com alguns dos seguintes confrontos: Olympique x Athletic Bilbao, Atlético de Madrid x Lokomotiv Moscou e Borussia Dortmund x RB Salzburg. Os oito jogos de ida estão marcados para o dia 8 de março, enquanto a volta acontece na semana seguinte, 15 de março.





Milan e Arsenal farão o primeiro duelo no San Siro e decidem a classificação para as quartas de final na semana seguinte em Londres. Os dois times têm um histórico de confrontos pela Champions neste século e, na última vez em que se encontraram em um mata-mata, em 2012, o Milan de Ibra e Thiago Silva levou a melhor por 4 a 0. Na temporada 2007/08, em contrapartida, os Gunners levaram a melhor com um triunfo dentro da casa do rival, que defendia o título à época.





Confira os confrontos das oitavas de final*





Lazio x Dynamo Kiev

RB Leipzig x Zenit

Atlético de Madrid x Lokomotiv Moscou

CSKA Moscou x Lyon

Olympique de Marseille x Athletic Bilbao

Sporting x Viktoria Plzen

Borussia Dortmund x RB Salzburg

Milan x Arsenal





* os times à esquerda fazem o primeiro duelo em casa





Globo Esporte