Substituto de Miranda faz contra, Inter sofre com “lei do ex” e cai em Gênova

Com uma lesão muscular na perna esquerda, o zagueiro Miranda desfalcou a Internazionale neste sábado diante do Genoa. E, de fora, o brasileiro não deve ter ficado muito feliz com o que viu. Com direito a um gol contra de Ranocchia, justamente seu substituto na partida, o time de Milão perdeu por 2 a 0 em Gênova pela 25ª rodada do Campeonato Italiano.





Além de Miranda, a Inter não teve outros dois jogadores fundamentais: os atacantes Perisic e Icardi. Sem a dupla, também machucada, o time nerazzurro pouco criou e viu o Genoa abrir o placar aos 45 do primeiro tempo. E num gol digno dos Trapalhões. O eslovaco Skriniar foi cortar uma bola da área, mas acabou acertando o chute em Ranocchia que acabou marcando contra.





No segundo tempo, foi a vez do “Lei do ex” entrar em ação. Pandev, campeão da Champions League com a Inter em 2010, dominou na área e acertou um chute sem chances para Handanovic aos 14.





Emprestado pelo Barcelona, o meia brasileiro Rafinha entrou no segundo tempo, mas pouco fez para evitar o revés que deixou a Inter estacionada na 4ª colocação, com 48 pontos, posição limite para se garantir uma vaga na Champions. No entanto, o posto pode ser perdido na segunda-feira para Lazio, que tem 46 pontos e enfrenta o Verona no estádio Olímpico de Roma.





Globo Esporte