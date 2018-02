Tiquinho Soares, do Porto, é oferecido para ser o substituto de Jô no Corinthians

(Foto: FRANCISCO LEONG / AFP)









O atacante Tiquinho Soares, do Porto, foi oferecido ao Corinthians para ser o camisa 9 na temporada. O jogador chegaria por empréstimo para substituir Jô, que deixou o Timão rumo ao futebol japonês. De acordo com um dos representantes do centroavante, chegou a existir uma conversa com a diretoria do clube paulista no sentido de fechar a negociação até o fim da janela. Essa especulação surgiu após um desentendimento do camisa 29 dos Dragões com o técnico Sérgio Conceição.





O departamento de análise de desempenho do Corinthians ficou de observar o paraibano de 27 anos, mas oficialmente a diretoria do clube nega qualquer negociação. A janela de transferência do exterior para o Brasil fecha no dia 2 de abril.





- Existe uma conversa. Mas Deco (ex-jogador), que é responsável pela carreira de Soares junto comigo, conversou com o presidente Pinto da Costa e ele não tem interesse em liberar o jogador - explicou o empresário Josivaldo Alves.





Soares teve um desentendimento com o técnico Sergio Conceição após ser substituído na derrota nos pênaltis para o rival Sporting, na semifinal da Taça da Liga, no fim de janeiro. Depois, chegou a ficar no banco no duelo com o Braga, pelo Campeonato Português. Essa situação deu início aos rumores de uma possível transferência.





Se, por enquanto, a negociação com o Corinthians ainda é incerta, Soares está relacionado para o jogo desta quarta-feira justamente contra o Sporting, pela semifinal da Taça de Portugal.





O atacante chegou ao Porto no meio da temporada 2016/17 após se destacar também no país pelo Vitória de Guimarães marcando nove gols em 22 jogos. Já nos Dragões, ele esteve em 17 partidas e balançou as redes 12 vezes.





Na temporada 2017/18, ele tem 20 jogos e três gols marcados. Logo no primeiro jogo pelo Campeonato Português, o atacante machucou a parte posterior da coxa e quando se recuperou teve um estiramento no joelho. Com isso, acabou perdendo a titularidade.





Tite chegou a observar o atacante no ano passado, chamado de "novo Hulk" na Europa, que quase foi convocado para seleção brasileira. O comandante estava em busca de um pivô para o ataque.





Procurada, a assessoria de imprensa do atacante do Porto desconversou também sobre qualquer possível transferência para o Corinthians e diz que o clube português conta com ele para o presente e o futuro. Soares tem contrato até 2021 e uma multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 160 milhões).





