Uefa recusa utilização de árbitro de vídeo na próxima Liga dos Campeões

A próxima edição da Liga dos Campeões não terá árbitro de vídeo (VAR). Para o presidente da Uefa Aleksander Ceferin, primeiro será avaliada a utilização do novo recurso durante a Copa do Mundo da Rússia. Ceferin não esconde ser a favor do VAR, mas acredita que há necessidade de melhor formação da arbitragem.





- Creio que provavelmente será usado no Mundial. Não vamos usar na Liga dos Campeões da próxima temporada. Não sou contra, acredito até que não tem como fugir disso, mas temos que formar os árbitros corretamente. O VAR ainda causa muita confusão. Ninguém sabe exatamente como funciona, o que poderá ser um grande problema. Por isso, vamos ver o que acontece no Mundial e depois decidimos – explicou Ceferin na saída do 42º Congresso da Uefa, em Sochi, na Rússia.





O presidente ainda garantiu que o VAR também não será utilizado na Liga das Nações, competição que substituirá os amistosos entre as seleções europeias após a Copa do Mundo.





Globo Esporte