Último da barca, Rafael Vaz negocia empréstimo até o fim do ano para La U

O Flamengo, enfim, encaminha um destino para Rafael Vaz. Último dos jogadores fora dos planos para temporada ainda treinando no clube, o zagueiro tem proposta da Universidad de Chile. Os clubes conversam para alinhar o empréstimo por um ano. A informação foi publicada pelo jornal “Extra” e confirmada pelo GloboEsporte.com.





Caso a negociação seja concretizada, Rafael Vaz se despede definitivamente do Rubro-Negro, uma vez que o vínculo se encerra no fim de 2018. Antes do defensor, Muralha, Márcio Araújo, Gabriel e Mancuello já tinham deixado o clube.





Rafael Vaz foi contratado em maio de 2016 ao deixar o Vasco pouco após marcar o gol do título do Campeonato Carioca. Pelo Flamengo, ele disputou 79 jogos e marcou dois gols.





Globo Esporte