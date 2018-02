Vasco acerta empréstimo do meia Guilherme ao Vitória

Sem espaço no Vasco, o meia Guilherme vai jogar no Vitória até o fim do ano. Os clubes acertaram o empréstimo do jogador, que se apresenta em Salvador na próxima segunda-feira.





Guilherme, de 23 anos, era interesse antigo do Vitória. O clube chegou a procurar o empresário do jogador, Carlos Leite, no início do ano, mas a indefinição política do Vasco atrapalhou. Nova tentativa foi feita no último sábado, quando o jogador virou fora do clássico com o Flamengo e não foi inscrito na Libertadores.





A ideia do Vitória é utilizar Guilherme como meia centralizado, sua posição original. No Vasco, em virtude da concorrência, ele vinha sendo escalado pelos lados.





O clube cruz-maltino vê com bons olhos a saída do jogador e entende que ele precisa ganhar maior rodagem - ele tem contrato até dezembro de 2020.





A torcida vascaína cobrava maior utilização de Guilherme, mas o meia nunca engatou sequência de partidas. Neste ano, por exemplo, foi destaque na pré-temporada, começou como titular contra a Cabofriense, mas foi substituído no intervalo.





Globo Esporte