Vitória prepara recurso para tentar reverter resultado do clássico

O Vitória ingressará com recurso junto ao Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia para tentar reverter o resultado do Ba-Vi disputado no último domingo. A partida terminou aos 35 minutos de segundo tempo, quando o Vitória ficou com seis jogadores em campo, com o placar empatado em 1 a 1, porém a Federação Baiana de Futebol se apoiou no Regulamento Geral de Competições da CBF para declarar o Bahia vencedor pelo placar de 3 a 0.





O departamento jurídico do Vitória estuda a possibilidade de entrar com o recurso ainda nesta terça-feira.





O regulamento da CBF aponta que a equipe que der causa ao término da partida perderá os pontos, com o time adversário sendo declarado vencedor por 3 a 0. O Vitória entende, porém, que ambas as equipes provocaram o fim do confronto.





O Ba-Vi foi encerrado antes dos 90 minutos depois que o zagueiro Bruno Bispo forçou o segundo amarelo de forma deliberada, impedindo uma cobrança de falta por parte do rival. O Rubro-Negro havia perdido outros três atletas expulsos na confusão generalizada que se iniciou após o gol do Bahia, além de Uillian Correia, que recebeu cartão vermelho por parar um contra-ataque adversário.





Globo Esporte