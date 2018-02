Willian marca de novo, mas United vira sobre o Chelsea com gol e assistência de Lukaku

Alvo de críticas pela má exibição contra o Sevilla, pela Liga dos Campeões, o Manchester United voltou a ganhar confiança em uma importante vitória. Com Lukaku em destaque, marcando um gol e dando uma assistência para Lingard, os Red Devils superaram o Chelsea por 2 a 1, de virada, neste domingo, no Old Trafford. Willian fez para os Blues, balançando as redes pelo terceiro jogo seguido.





O triunfo neste domingo faz com que o Manchester United volte a ser o vice-líder do Campeonato Inglês, abrindo distância para o rival Chelsea na tabela. Os Red Devils agora têm 59 pontos, enquanto os Blues somam 53 e ficam na quinta colocação, ultrapasados pelo Tottenham, que tem 55.





Antes criticado por não marcar nos jogos mais importantes da temporada, Lukaku foi o grande destaque do clássico no Old Trafford. Após um começo discreto, tornou-se peça importante para disputar espaço entre os zagueiros dos Blues e foi certeiro ao conseguir o gol de empate no primeiro tempo. Na etapa final, fez bela jogada e cruzou na cabeça de Lingard, que garantiu a virada. O belga tem 21 gols em 39 jogos na atual temporada.





Vivendo bom momento na temporada, Willian voltou a balançar as redes neste domingo. Foi a terceira partida seguida em que o brasileiro marcou pelo Chelsea, somando quatro gols neste período. Titular apenas pela sétima vez em todo o Campeonato Inglês, o atacante vem impressionando o técnico Antonio Conte na briga por um lugar no time.





Grandes desafetos desde que se encontraram no futebol inglês, José Mourinho e Antonio Conte parecem ter feito as pazes neste clássico. Depois de tentarem tirar o peso da rivalidade pessoal entre os dois antes do jogo, o luso e o italiano se cumprimentaram sem problemas no começo e no fim da partida, mostrando cordialidade durante os 90 minutos - com direito a conversas breves e até troca de sorrisos.





Lingard é o vice-artilheiro do United na atual temporada, com 13 gols. Lukaku puxa a lista, com 22.





Globo Esporte